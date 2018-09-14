"Hukuk ve Adalet" dersi 8'inci sınıf müfredatına girdi

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Milli Eğitim Bakanlığı ile yaptıkları ortak çalışma neticesinde, ortaokul 6'ncı ve 7'nci sınıflarda seçmeli olarak alınabilen hukuk ve adalet dersinin, bu yıldan itibaren 8'inci sınıf müfredatında da yer aldığını belirtti.

Milli Eğitim Bakanlığı ile yaptığımız ortak çalışma neticesinde 2013-2014 eğitim - öğretim yılında ortaokul 6 ve 7. sınıflarda seçmeli olarak alınabilen “Hukuk ve Adalet” dersi, bu yıldan itibaren 8. sınıf müfredatına da girdi. — Abdulhamit Gül (@abdulhamitgul) 14 Eylül 2018

Hukukun temel kavram ve kurumları ile hak arama yollarına dair temel bir anlayış çerçevesi sunan bu dersin çocukları geleceğe bilgili, duyarlı ve sorumlu bireyler olarak hazırlamaya katkı sağlayacağını vurgulayan Gül, "Ağaç yaşken eğilir. Hukuk ve adalet bilinci de erken yaşlarda yeşerir, yerleşir. Yeni eğitim-öğretim yılında 6, 7. ve 8. sınıflarda ders başı yapacak tüm öğrencilerimize bu dersi seçmelerini tavsiye ediyorum" ifadelerini kullandı.

Hukukun temel kavram ve kurumları ile hak arama yollarına dair temel bir anlayış çerçevesi sunan bu ders, çocuklarımızı geleceğe bilgili, duyarlı ve sorumlu bireyler olarak hazırlamaya katkı sunacak. — Abdulhamit Gül (@abdulhamitgul) 14 Eylül 2018

Ağaç yaşken eğilir. Hukuk ve adalet bilinci de erken yaşlarda yeşerir, yerleşir. Yeni eğitim-öğretim yılında ilköğretim 6, 7 ve 8. sınıflarda ders başı yapacak tüm öğrencilerimize bu dersi seçmelerini tavsiye ediyorum. — Abdulhamit Gül (@abdulhamitgul) 14 Eylül 2018

Kaynak: AA