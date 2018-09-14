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"Hukuk ve Adalet" dersi 8'inci sınıf müfredatına girdi

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, hukuk ve adalet dersinin 8'inci sınıf müfredatına da girdiğini açıkladı.

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&quot;Hukuk ve Adalet&quot; dersi 8inci sınıf müfredatına girdi

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Milli Eğitim Bakanlığı ile yaptıkları ortak çalışma neticesinde, ortaokul 6'ncı ve 7'nci sınıflarda seçmeli olarak alınabilen hukuk ve adalet dersinin, bu yıldan itibaren 8'inci sınıf müfredatında da yer aldığını belirtti.

 


 

Hukukun temel kavram ve kurumları ile hak arama yollarına dair temel bir anlayış çerçevesi sunan bu dersin çocukları geleceğe bilgili, duyarlı ve sorumlu bireyler olarak hazırlamaya katkı sağlayacağını vurgulayan Gül, "Ağaç yaşken eğilir. Hukuk ve adalet bilinci de erken yaşlarda yeşerir, yerleşir. Yeni eğitim-öğretim yılında 6, 7. ve 8. sınıflarda ders başı yapacak tüm öğrencilerimize bu dersi seçmelerini tavsiye ediyorum" ifadelerini kullandı.

 


 


 

Kaynak: AA

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