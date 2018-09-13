Bakan Albayrak: Ekim'den sonra enflasyonda dengelenme sağlanacak

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, ekonomide atılacak adımları değerlendirdi. Albayrak'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"Orta Vadeli Programı 20 Eylül'de açıklayacağız"

Merkez Bankası enflasyonla mücadele konusunda para politikası alanında gerekli gördüğü adımı attı. Bundan sonra da ihtiyaç duyulduğunda sıkılaşma yönünde yeni adımlar atacağı mesajını verdi. Şimdi mali taraftaki en önemli husus enflasyonla mücadele, sürdürülebilir ve sağlıklı büyüme, cari açığın düşürülmesi konularında 3 yıllık iş planımız olan Orta Vadeli Programın (OVP) açıklanmasıdır. 20 Eylül'de açıklayacağız.

OVP'de herkes gerçekçi, günün sorunlarını doğru tespit etmiş ve doğru aksiyon planlarını kurgulamış bir program görecek. OVP'de gerçekçi makro hedefler ortaya koyacağız. Bu hedeflere ulaşmak için atacağımız adımları paylaşacağız.

Performansı takip edilebilir, şeffaf ve hesap verilebilir bir OVP olacak. OVP, küresel piyasaların ve yatırımcıların Türkiye'ye güvenlerinin güçlü şekilde tesisini sağlayacak.

"Ekimden itibaren enflasyonda dengelenme gözlemleyeceğiz"

Para politikaları ile mali politikalar uyumlu ve koordinasyonlu şekilde uygulanıyor. Ekimden itibaren enflasyonda da dengelenme ve aşağı yönlü trendi gözlemleyeceğiz.

Türkiye'nin ana gündem maddesi ekonomi, ekonomi yönetiminin ana gündem maddesi de enflasyon ve faiz ile mücadeledir.

"Tüm bakanlarla birlikte enflasyonla mücadele temel hedef olacak"

Bundan sonraki süreçte tüm bakanlarla birlikte enflasyonla mücadele, tasarruf ve verimlilik esaslı çalışmaların benimsenmesi ana ve temel hedef olacak. Hep beraber bu hedefler doğrultusunda çalışacağız.

Gelinen nokta, enflasyon ile topyekun mücadele gerektirmektedir. Kamunun yanında özel sektör, bankalarımızın ve STK'larımızın da bu konuda katkı sağlamalarına çalışacağız. Hepsi ile gerekli görüşmeleri yapacağız.

"Spekülatif girişimleri denetleyecek ve önüne geçeceğiz"

Kur bahanesi ile, fiyatlarda spekülatif artışlar ve fırsatçılık asla kabul edilemez. Farklı kurum ve kuruluşların bünyesinde kurulacak birimlerle bu spekülatif girişimleri denetleyecek ve önüne geçeceğiz.

Dövizle ödemeleri ve işlemleri yasaklayan düzenlememiz çıktı. Yönetmeliğimizi de kısa sürede yayımlayarak, geçmiş işlemlerin hangi esaslar üzerinden yapılacağını açıklayacağız.

"Son kararla Merkez Bankası'nın bağımsızlık tartışması bitmiştir"

Merkez Bankası'nın faiz kararının ardından bankanın bağımsızlığı ile ilgili tartışmalar kapandı. Bundan sonra bu konudaki tartışmaların hiçbir gerçekliği ve karşılığı yoktur, çok net art niyetlidir. Bu tür spekülasyonların ve tartışmaların küresel piyasalarda karşılığı olmayacaktır.

"'Maliyet ve Değişim' ofisi kuracağız"

Kamuda büyük tasarruf ve verimlilik hamlesini sağlamak için "Maliyet ve Değişim" ofisi kuracağız. Yılın sonuna kadar bütçe dengesini sağlamak adına 35 milyar TL gelir ve tasarruf sağladık. Bütçe açığı yüzde 2'nin altında gerçekleşecek.

"Aşırı yüksek kredi faizleri gerçekçi değil"

Bundan sonra bankalarda likiditeyle ilgili adımlar atılacak. Artık bankalardan da reel sektör ile ilgili adımlar bekliyoruz. Bankalar, reel sektör ile ilgili yaklaşımını kazan-kazan anlayışına göre kurgulamalı. Aşırı yüksek kredi faizleri gerçekçi değil.

"Cari açıkla mücadele ihracata dayalı büyüme ve yerli üretimin güçlenmesinden geçiyor"

Carı açıkla mücadelenin yolu ihracata dayalı büyüme ve yerli üretimin güçlenmesinden geçiyor. Özellikle, ithalat içerisinde yüksek payı olan ara ürünlerin yerlileştirilmesi büyük önem arz ediyor. OVP bu kapsamda da tüm bakanlıklara sorumluluklar ortaya koyacak.

"Tebliğlerde ihracatçılarımızın beklentilerini de karşılayacağız"

İhracatçıların dövizlerini 180 gün içinde ülkeye getirerek, TL'ye çevirmelerini zorunlu hale getiren düzenlemeye ilişkin tebliğleri görüşe açtık. Burada Türkiye İhracatçılar Meclisi ile de görüşmelerimiz oldu. Tebliğlerde ihracatçılarımızın beklentilerini de karşılayacağız.

"Varlık Fonu'nun en büyük gücü, cumhurbaşkanımızın yatırımcılar için sağladığı büyük güven olacak"

Varlık Fonu'nun yönetimine küresel tecrübeye sahip bir genel müdür atandı. Alanında çok etkin bir isim. Kendi alanında çok etkili, tecrübe sahibi bir yönetim kurulumuz var. Varlık Fonu'nun en büyük gücü, cumhurbaşkanımızın yatırımcılar için sağladığı büyük güven olacak. Fonun başkanının cumhurbaşkanımız olması, etkinliğini de yatırımcılar nezdinde itibarını da en üst seviyeye çıkaracak.

Kaynak: TRT Haber