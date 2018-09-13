MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ankara'da Polatlı Belediyesi Toplu Açılış ve Temel Atma törenine katıldı

Bahçeli'nin konuşmasından satır başları şöyle:

"Namertlere dünyayı dar ederiz"

Tanklarıyla, toplarıyla, uçaklarıyla eğer tekrar üzerimize gelirlerse bir kez daha 15 Temmuz benzeri işgal ve ihanete kalkışırlarsa and olsun ki bayrağı bedenimize kefen niyetine sarar, okunan selaları duya duya son kanımıza son canımıza kadar bu aziz vatanı yine korur yine namertlere dünyayı dar ederiz.

Türkiye'yi kundaklamak, haysiyet ve hassasiyetlerini kurcalamak için fırsat kollayan mihraklar unutmasınlar ki, ne verilecek ilimiz, ne teslim edilecek toprağımız ne de çizilecek sınırımız ne de vazgeçecek tek bir insanımız vardır. Bu vatan, eşantiyon ürünü, teselli ikramiyesi, bağış, lütuf, ikram veya ihsan değildir.

"İdlib kangrene dönüşen derin bir yara"

İdlib, günden güne kanayan kanadıkça kangrene dönüşen derin bir yara halini almıştır.

"Sinir uçlarımıza ısrarla basmasınlar"

Bölgesel ve küresel senaristler ayaklarını denk alsınlar, ayranımızı daha fazla kabartmasınlar, sırtımıza kurban kesmeye kalkmasınlar, sabrımızı yanlışa yormasınlar, sağ duyumuzu ve vakarımızı ürkeklik sanmasınlar, sinir uçlarımıza ısrarla basmasınlar.

"Türkiye'nin geri adım atmayacağını anlamaları hayırlarına olacaktır"

İkazen ifade ediyorum, milli sınırlarımızın diğer yakasında kaos ve karmaşanın yayılmasına hizmet eden, bu maksatla aleni faaliyet gösteren malum ülke ve çevrelerin Türkiye'nin geri adım atmayacağını anlamaları hayırlarına olacaktır.

Yusuf Nazik'in yakalanması

Reyhanlı'da bombalı saldırıyla katledilen 53 vatandaşın azmettiricisinin zalim Esad olduğu belirginleşmiştir.

Enflasyona eğilmeyeceğiz kura boyun eğmeyeceğiz

Enflasyona eğilmeyeceğiz, kura boyun eğmeyeceğiz, ekonomik sömürü çarkına kapılmayacağız, zor günleri aşacağız, azımızı çok yapıp eksiğimizi vakit geç olmadan tamamlayacağız.

MHP Genel Başkanı Bahçeli: Enflasyona eğilmeyeceğiz, kura boyun eğmeyeceğiz, ekonomik sömürü çarkına kapılmayacağız, zor günleri aşacağız.https://t.co/9qZzd1Tmy0 pic.twitter.com/PYkRCTnMXY — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 13 Eylül 2018

"CHP, PKK ile ittifak hedefinin bedelini pahalıya ödeyecektir"

(Yerel seçimler) Zillet ittifakı hazırsa Cumhur İttifakı dünden hazır ve kararlıdır. CHP, PKK ile ittifak hedefinin bedelini elbette pahalıya ödeyecektir. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemini tartışmaya açmak için gün sayan, çetele tutan, papatya falı açan siyasi bedbahtlara, hiyanet çetelerine fırsat verilmemelidir.

Kaynak: AA