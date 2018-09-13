Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı Hakan Fidan'ı kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı yapılan kabul 1,5 saat sürdü.
Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MİT Başkanı Hakan Fidan ile görüştü.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı Hakan Fidan'ı kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı yapılan kabul 1,5 saat sürdü.
Kaynak: AA
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, MİT Başkanı Fidan'ı kabul etti
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