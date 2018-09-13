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Cumhurbaşkanı Erdoğan, MİT Başkanı Fidan'ı kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MİT Başkanı Hakan Fidan ile görüştü.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, MİT Başkanı Fidanı kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı Hakan Fidan'ı kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı yapılan kabul 1,5 saat sürdü.

Kaynak: AA

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