Irak'ın kuzeyine hava harekatı: 4 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri'nden yapılan açıklamaya göre, Irak'ın kuzeyi Zap bölgesine hava harekatı düzenlendi.

Hava harekatında keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen teröristlere ait sığınak, barınak ve silah mevzileri imha edildi.

Operasyonda ilk belirlemelere göre silahlı 4 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi.

Irak kuzeyi Zap bölgesinde 13 Eylül 2018 tarihinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen teröristlere ait sığınak/barınak ve silah mevzileri imha edilmiş, ilk belirlemelere göre silahlı dört bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir. pic.twitter.com/zenlJT9adz