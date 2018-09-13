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Irak'ın kuzeyine hava harekatı: 4 terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyi Zap bölgesine düzenlenen hava harekatında ilk belirlemelere göre silahlı 4 terörist etkisiz hale getirildi.

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Irakın kuzeyine hava harekatı: 4 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri'nden yapılan açıklamaya göre, Irak'ın kuzeyi Zap bölgesine hava harekatı düzenlendi. 

Hava harekatında keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen teröristlere ait sığınak, barınak ve silah mevzileri imha edildi. 

Operasyonda ilk belirlemelere göre silahlı 4 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi. 


 

Kaynak: TRT Haber

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