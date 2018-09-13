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Meclis yeni yasama yılına hazırlanıyor

Türkiye Büyük Millet Meclisi yeni döneme hazırlanıyor. Bütün çalışmalar 1 Ekim’de başlayacak yeni yasama yılına yetiştirilecek.

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Meclis, yeni yasama yılına hummalı bir çalışma ile hazırlanıyor. 600 milletvekiline ev sahipliği yapan Genel Kurul, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne göre yeniden düzenlendi. Bakanlar Kurulu’nun yerini, ilave 50 vekilin sıraları aldı.

Genel Kurul'da partilerin oturma düzeni de milletvekili sayısına göre yeniden belirlendi. Sırasıyla AK Parti, Cumhuriyet Halk Partisi, Halkların Demokratik Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi ve İyi Parti yer alacak.

Meclis'te odası olmayan vekil de kalmadı. Milletvekillerinin kullanacağı odalar için 2'nci kura çekimi yapıldı. Halkla İlişkiler Binası'ndaki odaların tadilatı sürüyor. Odalar 1 Ekim'den önce hazır hale getirilecek.

Kaynak: TRT Haber

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