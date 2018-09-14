Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu New York Times'a makale yazdı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Amerikan New York Times gazetesinde Suriye krizi ve İdlib sorunu üzerine bir makale yazdı.

''İdlib'de insani felaket yaklaşıyor''

Çavuşoğlu, makalesinde Esed rejiminin Suriye’de muhaliflerin elindeki İdlib’e kanlı bir harekat başlattığına değindi. İnsani bir felaketin yaklaştığına dikkat çekti. Birleşmiş Milletler'in 21. Yüzyıldaki en büyük can kaybının yaşanacağı, binlerce insanın gidecek hiçbir yerinin kalmayacağına uyarısına atıfta bulundu.

''ABD, terör örgütü YPG/PKK'yı destekliyor''

Bakan Çavuşoğlu, makalesinde Esed rejiminin İdlib saldırısındaki müttefiklerinin Amerika Birleşik Devletleri tarafından desteklendiğini belirtti. Yeni raporların terör örgütü YPG/PKK’nın Washington yönetiminden silah ve para yardımı aldığını gösterdiğinin altını çizdi. YPG/PKK’nın İdlib’i ılımlı muhaliflerden geri almak için Esed rejimine yardım ettiğini ve asker gönderdiğini vurguladı.

''YPG/PKK, Esed rejimi ile işbirliği yapıyor''

Mevlüt Çavuşoğlu bu ittifakın giderek derinleştiğini de belirtti. YPG/PKK’nın öncülüğündeki Suriye Demokratik Güçleri’nin Esed rejimi ile resmi görüşmeler yaptığını, yeni Suriye’de kendilerine yer açmaya çalıştığına dikkat çekti.

Bakan Çavuşoğlu ayrıca terör örgütü YPG’nin, terör örgütü PKK’nın Suriye uzantısı olduğunu ifade etti. Türkiye, ABD ve Avrupa Birliği’nin PKK’yı terörist örgüt olarak tanımladığına da belirtti.

Kaynak: TRT Haber