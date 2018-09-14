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Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin'le görüşecek

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın pazartesi günü Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya geleceğini açıkladı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan Putinle görüşecek

Resmi ziyaret için Pakistan'da bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi ile görüştükten sonra ortak basın toplantısı düzenledi.

Türkler için ikinci ev olan Pakistan'da bulunmaktan duyduğu mutluluğu dile getiren Çavuşoğlu, bu ziyaretin iki ülkede yapılan seçimlerden hemen sonra gerçekleşmesinin ayrıca anlamlı olduğunu vurguladı.

Bakan Çavuşoğlu, İdlib meselesine ilişkin, Suriye genelinde ve İdlib özelinde en net ve öngörülebilir politikayı Türkiye'nin izlediğini vurgulayarak, Türkiye'nin Suriye'de barış ve siyasi çözüm istediğini dile getirdi.

Türkiye'nin çözüm için Astana ve Cenevre'de çok çaba sarf ettiğinin altını çizen Çavuşoğlu, Suriye'de siyasi çözüm istediklerini ve ülkenin geleceğini tehdit eden terörle mücadelede de kararlı olduklarını kaydetti.

Çavuşoğlu, Türkiye'nin İdlib'deki saldırıları durdurmak için ikili ve üçlü düzeyde çaba sarf ettiğini belirterek, diğer farklı aktörlerle de bu konuyu ele aldıklarını aktardı.

Çavuşoğlu, "Terör örgütleriyle mücadele konusunda herkesle iş birliğine hazırız ama terör örgütüyle mücadele kisvesi altında hiç ayrım yapılmaksızın sivil, kadın, çocuk herkesin bu şekilde öldürülmesi insani değildir, doğru değildir. Bu şekilde barış ve huzur getiremeyiz." dedi.

Türkiye'nin bu konuya ilişkin temaslarını devam ettireceğini söyleyen Çavuşoğlu, "Pazartesi Cumhurbaşkanımız Erdoğan, Putin ile bir görüşme daha gerçekleştirecek. BM'de de bu çabalarımızı sürdüreceğiz. Zaten Türkiye'nin bu çabalarına tüm dünya ve kurumlardan ciddi bir destek gelmektedir." diye konuştu.

Kaynak: AA 

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