Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ABD’de

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BM 73. Genel Kurulu görüşmelerine katılmak üzere özel uçak "CAN" ile ABD'nin New York Uluslararası JFK Havalimanı'na şehrine indi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ı, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi Büyükelçi Feridun Sinirlioğlu ve eşi Büyükelçi Ayşe Sinirlioğlu, Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç ve Sinem Kılıç, New York Başkonsolosu Ertan Yalçın ve eşi Başak Yalçın ile diğer yetkililer karşıladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a New York ziyaretinde, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik de eşlik ediyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD ziyareti, 23-26 Eylül tarihlerini kapsayacak.

Türkler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı bekliyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi (TASC) tarafından organize edilen, Türk ve Müslüman alemine hitap edecek.

Türk Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi (TASC) tarafından New York’ta konuşma yapacağı salonun önünde toplanan Türkler, sabırsızlıkla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı bekliyor.

Kaynak: AA, İHA