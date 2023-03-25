Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın üniversite diploması ve mezuniyet belgeleri paylaşıldı.

İletişim Başkanlığı tarafından açıklanan belgeler arasında Erdoğan'ın 1974 yılında Üniversiteler arası seçme sınavında aldığı puan ve yerleştirildiği bölümün olduğu belge de yer aldı.

Belgeye göre Erdoğan üniversiteyi kazandığında okulunun adı İstanbul İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi idi ve bu akademinin Aksaray İktisadi ve Ticari İlimler Yüksekokulu'na girmeyi hak kazandı.

25 Eylül 1974 tarihindeki kesin kayıt başvuru dilekçesi belgeler arasında.

Paylaşılan evraklardan biri de Erdoğan'ın 27 Mart 1981 tarihinde talep ettiği mezuniyet belgesi. Erdoğan'a 3 Nisan 1981 tarihli Dekan Doç. Dr. Sinan Artan imzası taşıyan geçici mezuniyet belgesi verildi.

Belgede Recep Tayyip Erdoğan imzası ve el yazısıyla, 'Geçici mezuniyet belgemin aslını elden aldım' ifadesi yer aldı.

Fakülte tarafından askerlik şubesine de gönderilmiş

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın üniversite mezuniyetini belgeleyen bir yazışma da fakülte sekreterliğiyle Rize Askerlik Şubesi Başkanlığı arasında gerçekleştiği belgelere yansıdı.

Rize Askerlik Şubesi'ne gönderilen Nisan 1981 tarihindeki bu yazışmada, okulun 2443 numaralı öğrencisi Recep Tayyip Erdoğan'ın mezuniyeti bildiriliyor.

Diploma defteri belgeler arasında

Daha sonraki belgelerde ise Erdoğan'ın mezun olduğu okulun yeni adı görülüyor.

İstanbul İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi, eğitime Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi olarak devam ediyor.

Mezunların yer aldığı lisans diploma defteri de paylaşılan belgelerden. Erdoğan, 8345 diploma, 4694 kütük numarasıyla listede yer aldı.

Ayrıca Marmara Üniversitesi mezunları ve tüm öğretim kadrosunun fotoğraflarıyla sıralandığı 1983 tarihli defterde de Erdoğan'ın ismi bulunuyor.