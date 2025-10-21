Parçalı Bulutlu 16.4ºC Ankara
Gündem
TRT Haber 21.10.2025 09:34

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Körfez turu başladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuveyt, Katar ve Umman'ı kapsayan 3 günlük Körfez turu kapsamında Kuveyt'e gitti. Bugün, Kuveyt'ten başlayacak ziyaretlerde Türkiye ile Körfez ülkeleri arasındaki ikili ilişkilerin geliştirilmesi ve bölgesel gelişmeler ele alınacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Körfez turu başladı
[Fotograf: AA]

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diplomasi trafiği hız kesmeden sürüyor. Erdoğan, mevkidaşlarının davetleri üzerine Kuveyt, Katar ve Umman'ı ziyaret edecek. 

3 gün sürecek Körfez turunun ilk durağı Kuveyt. Erdoğan, Başkent Kuveyt'te, Kuveyt Emiri ile görüşecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Körfez turundaki 2'nci durağı Katar olacak. Yarın, Başkent Doha'da Katar Emiri Şeyh Temim Bin Hamad Es-Sani ile görüşecek. Görüşmede ikili ilişkilerden bölgesel meselelere kadar birçok konu ele alınacak. Gazze'deki ateşkes süreci ve bölgenin yeniden inşası liderlerin ana gündem maddesi olacak.

Erdoğan, Körfez seyahatinin son durağı olan Umman'a Perşembe günü gidecek. Cumhurbaşkanı, Başkent Maskat'ta Umman Sultanı Heysem Bin Tarık'la ikili görüşme gerçekleştirecek. Ekonomik iş birliği konularının yanı sıra bölgesel gelişmeler de değerlendirilecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Körfez turunda; savunma sanayii, enerji ve yatırım alanlarında iş birliğini derinleştirecek yeni adımların atılması hedefleniyor. İlişkilerin geliştirilmesi amacıyla ikili anlaşmaların imzalanması da planlanıyor.

