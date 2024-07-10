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Gündem
TRT Haber 10.07.2024 15:12

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD temasları

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO zirvesine katılmak üzere ABD'nin başkenti Washington'da. Erdoğan, bugün Devlet ve Hükümet Başkanları Oturumu'na katılacak, ikili görüşmeler de yapacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD temasları

NATO'nun 75'inci yıl zirvesinde resmi karşılama töreninin ardından aile fotoğrafı çekilecek. Daha sonra NATO Atlantik Konseyi Devlet ve Hükümet Başkanları Oturumu başlayacak. Oturuma Cumhurbaşkanı Erdoğan da katılacak.

Erdoğan zirve kapsamında ikili görüşmelerini de sürdürecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, hem katıldığı oturumlarda hem de liderlerle görüşmelerinde İsrail'in Gazze'deki katliamının durdurulması için atılması gereken adımları da gündeme getirecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Joe Biden’ın Beyaz Saray'da, liderler ve eşleri onuruna vereceği akşam yemeğine de iştirak edecek.  

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Recep Tayyip Erdoğan ABD NATO
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