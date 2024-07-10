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Gündem
AA 10.07.2024 13:57

Bakan Yaşar Güler: Bölgeyi teröristlerden tamamen temizleyeceğiz

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, "Irak ve Suriye sınırlarımız boyunca 30-40 kilometre derinliğinde bir güvenlik koridoru oluşturmaya ve bölgeyi teröristlerden tamamen temizlemeye kararlıyız" dedi.

Bakan Yaşar Güler: Bölgeyi teröristlerden tamamen temizleyeceğiz

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre Bakan Güler, Politico dergisine röportaj verdi.

Bakan Güler, NATO'yla ilgili, "Türkiye'nin güvenilmez olduğu ifadesini kesinlikle reddediyoruz; böyle bir şey yok. 32 müttefikin bir arada olduğu bir ortamda her konuda aynı görüşlere sahip olunması düşünülemez. Bazı ülkeler böyle bir algı yaratmaya çalışıyor. Türkiye bugüne kadar (Rusya-Ukrayna) savaşın her iki tarafını da üst düzey görüşmelerde bir araya getirebilen tek ülke oldu. Karadeniz'in stratejik bir savaş alanına dönüşmesine izin vermeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin "yerli ve milli üretime dayalı, tam bağımsız savunma sanayi oluşturmayı, böylece ülke ekonomisini güçlendirmeyi ve Türkiye'nin bağımsızlığına katkıda bulunmayı" hedeflediğini kaydeden Güler, söz konusu teknolojilerin insansız kara, deniz ve hava araçlarından helikopterlere, silah ve akıllı mühimmattan füzelere, hava savunma ve elektronik harp sistemlerine kadar uzandığını, bunların birçok ülkeye ihraç edildiğini belirtti.

"Bölgeyi teröristlerden tamamen temizlemeye kararlıyız"

Güler, "Irak ve Suriye sınırlarımız boyunca 30-40 kilometre derinliğinde bir güvenlik koridoru oluşturmaya ve bölgeyi teröristlerden tamamen temizlemeye kararlıyız. Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlara devam edeceğiz" mesajını verdi.

"Avrupa-Atlantik bölgesindeki en etkin güvenlik örgütü NATO'dur"

Avrupa Birliği üyesi müttefiklerin "NATO'nun güvenlik şemsiyesi dışında" alternatifler aramasının ittifakın birlik ve beraberliğine zarar vereceğini vurgulayan Güler, "Avrupa-Atlantik bölgesindeki en etkin güvenlik örgütü NATO'dur. Avrupa'nın kendi güvenliğini arttırma çabalarını anlamakla birlikte, başka bir oluşuma ihtiyaç olmadığını düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

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Milli Savunma Bakanlığı Yaşar Güler NATO
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