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Gündem
AA 10.07.2024 13:36

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan 'Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi' paylaşımı

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ayasofya'nın yeniden ibadete açılmasına ilişkin 4 yıl önce bugün yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin asli hüviyetine kavuştuğunu belirterek, "Cenabıhak kıyamete kadar minarelerinden ezan seslerini eksik etmesin" ifadesini kullandı.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan 'Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi' paylaşımı

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ne ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Dört yıl önce bugün Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın imzalarıyla yayınlanan tarihi kararname ile birlikte Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi asli hüviyetine kavuştu. Bu vesileyle Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a bir kere daha şükranlarımı arz ediyor, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin yeniden cami hüviyetine kavuşması için ömrünü adadığı hukuki mücadelesine şahit olduğumuz ve geçtiğimiz günlerde Rahmet-i Rahman'a kavuşan İsmail Kandemir amcamız başta olmak üzere bu yolda mücadele vermiş ve ahirete irtihal etmiş olan tüm büyüklerimize Allah'tan rahmet; hayatta olanlara sağlık ve sıhhat içerisinde hayırlı bir ömür diliyorum. Cenabıhak kıyamete kadar minarelerinden ezan seslerini eksik etmesin."

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, paylaşımında, Ayasofya'nın Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi olarak ibadete açılmasına ilişkin 10 Temmuz 2020 tarihli Cumhurbaşkanı Kararı'na da yer verdi.

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Ali Erbaş Ayasofya Camii
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