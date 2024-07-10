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Gündem
AA 10.07.2024 14:51

Bakan Ersoy, Hattuşa ve Alacahöyük ören yerlerini gezdi

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Çorum'un Boğazkale ilçesindeki Hattuşa ve Alacahöyük ören yerleri ile Yazılıkaya Açıkhava Tapınağı'nı gezdi.

Bakan Ersoy, Hattuşa ve Alacahöyük ören yerlerini gezdi

Bakan Ersoy, Boğazkale ilçe girişinde Çorum Valisi Zülkif Dağlı ve Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın tarafından karşılandı.

Hattuşa Ören Yeri Kazı Evi'ni ziyaret eden Ersoy, burada İl Kültür ve Turizm Müdürü Sümeyra Bektaş ve Kazı Başkanı Prof. Dr. Andreas Schachner'den 8 bin yıllık geçmişe sahip alandaki kazı çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Ardından Boğazkale Müzesi'ne giden Ersoy, burada müze müdürü Resul İbiş ile tarihi eserleri inceledi.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Ersoy, Hattuşa Ören Yeri'nde Büyük Mabet, Aslanlı Kapı, Yer Kapı ile Yazılıkaya Açıkhava Tapınağı'nı da gezdi.

Bakan Ersoy, Alacahöyük Ören Yeri'nde de Kazı Başkanı Prof. Dr. Tayfun Yıldırım'dan çalışmaları ve ören yeri hakkında bilgi aldı.

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Çorum Mehmet Nuri Ersoy
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