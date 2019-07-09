Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilk olarak Ankara'daki törene katılacak. Tören Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde olacak.

Erdoğan, darbecilere direnerek şehit olanların anısına yaptırılan 15 Temmuz Şehitler Anıtı'ndaki törende binlerce Ankaralı'ya seslenecek.

Cumhurbaşkanı ve beraberindekiler daha sonra Millet Camii'ndeki mevlide ve Gazi Meclis'teki törene katılacak. Meclis'teki tören 14.00'te başlayacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir sonraki adresi, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü olacak.

15 Temmuz gecesi hainlerin hedefi olan Ankara İl Emniyet Müdürlüğü'nün yeniden yapılan binasının açılışını yapacak.

İstanbul'daki törenler

Erdoğan, Ankara'daki programlarının ardından İstanbul'a geçecek. Darbeye karşı direnişin simge adreslerinden biri olan Atatürk Havalimanı'nda halka hitap edecek.

Daha sonra 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde yapımı tamamlanan "Hafıza 15 Temmuz Müzesi"ni açacak.

Kaynak: TRT Haber

