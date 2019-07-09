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Bakan Gül'den Pendik'teki magandalarla ilgili açıklama
09 Temmuz 2019 Salı 16:24 - Son Güncelleme 09 Temmuz 2019 Salı 16:27
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Pendik'te içinde hamile kadının bulunduğu araca saldırı olayı ile ilgili, hakim, savcı, yargı makamlarının gereğini yaptığını söyledi.
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Bir hanımefendinin araç içerisinde yaşadığı bu vakayı hiçbir vicdan kabul edemez. Nitekim hakim, savcı, yargı makamları da gereğini yapmıştır. Türkiye hukuk devletidir. Kimse kendisini yetkili merciler yerine koymasın." dedi.
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