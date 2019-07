İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, geçtiğimiz hafta iki büyük acının, Madımak olayları ve Başbağlar katliamının yıl dönümü olduğunu, "2 Temmuz'da Madımak'ta yakıldıklarını, 5 Temmuz'da ise Başbağlar'da vurulduklarını" söyledi.

Milletin birliğine kasteden alçak katliamları lanetleyen Akşener, "Allah yezitlere de Nemrutlara da fırsat vermesin." ifadesini kullandı.

Geçen hafta G20 Zirvesi'ne katılmak üzere Japonya'ya ardından da Çin ziyaretinde bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Doğu Türkistan'daki soydaşların durumuna ilişkin uyarıda bulunduğunu anımsatan Akşener, Doğu Türkistan'daki zulme sessiz kalındığını ileri sürdü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Doğu Türkistanlılar mutlu" dediğinin iddia edildiğini belirten Akşener, "Küçük ortağın dünyası koltuğundan ibarettir, onun sesi çıkmaz ama Türk devletinin Cumhurbaşkanı, gök bayrağın toprağındaki zulme sessiz kalamaz. Zulme rıza zulümdür. Bu öksüz Türklüğümüz senin gibi Çin ipeğine kananları çok gördü." şeklinde konuştu.

İyi Parti'nin terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın kardeşi Osman Öcalan'ın ekrana çıkarılmasıyla ilgili araştırma önergesi verdiğini, önergenin AK Parti, MHP ve HDP'nin oylarıyla reddedildiğini belirten Akşener, "Terörist başı ile mektup arkadaşı olanların şimdi HDP ile ağız birliği edip partimize saldırmaları çok manidar. Mektup arkadaşlığı ile başlayan sürecin geldiği noktaya bakar mısınız? Buradan MHP yöneticilerine seslenmek istiyorum; terörle aranıza mesafe koyun." dedi.

Akşener, HDP Grup Başkanvekili Fatma Kurtulan'ın İYİ Parti'ye yönelik sözlerine Nasrettin Hoca'nın kedi-ciğer fıkrası ile göndermede bulundu.

"Terörle yokluk arasında sıkışmış bölge gençlerini çaresiz bırakmayacağız"

"Madem 24 Haziran'da HDP seçmeni bize oy verdi, HDP'ye kim oy verdi?" diye soran Akşener, şöyle devam etti:

"Biz, işte tam olarak bu matematik hesaplarından kurtulmak için parti kurduk ama görülüyor ki Sayın Bahçeli'nin yeni kurbanı Fatma hanım. Rahatlarını bozduk rahatlarını. İktidarıyla muhalefetiyle bugünkü tüm partiler 17 yıldır siyasetteler. Onların kendi başlarına tabloyu değiştirmeye güçleri yetseydi, bugüne kadar yapılan 15 seçimde değiştirirlerdi. Türk siyasetinde tabloyu İyi Parti değiştirdi. Bu başarımızın birilerine ciro edilmesine müsaade etmeyiz. Terörle yokluk arasında sıkışmış bölge gençlerini çaresiz bırakmayacağız. Kendi evlatlarını öldüren bir cinayet şebekesini savunmaktan başka ne iş yaptınız? Ne yaparlarsa yapsınlar artık boş. 17 yıllık tiyatronun perdesi İstanbul'da kapandı. Bizi birbirimize düşman etmeye çalışanlar gidecek, düşmanlıklara son vereceğiz. Kimsenin izzetine, şerefine söz ettirmeyeceğiz."

Meral Akşener, hükümet yetkililerinin son dönemde "Yapısal Reform" lafını dillerinden düşürmediklerini ama yapılanın, söylenenin tam tersi olduğunu iddia etti.

Siyasetçilerin, kurumların kanunlarıyla, düzenlemeleriyle yapboz tahtası gibi oynadığını öne süren Akşener, Merkez Bankası Başkanı'nın görevden alınmasının bunun en bariz örneği olduğunu ileri sürdü. Akşener, şu değerlendirmede bulundu:

"Sayın Erdoğan asıl görevden alınması gereken kişinin damadı olduğunu göremiyor. Damat bey geçen sene açıkladığı yeni ekonomi programındaki bütçe açığı hedefinin yüzde 80'ini ilk 6 ayda doldurdu. Görevden almanız gereken kişinin damadınız olduğunu herkes görüyor, sizde görün. Yerde 'grafit' var Sayın Erdoğan. Her yere kukla bürokratları getirip, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde inat ettiğiniz sürece bu iş daha iyiye gitmeyecek. Damada göre her şey 3.6 röntgen, her şey ne çok iyi ne de felaket. Kağıt üzerinde düşürdükleri enflasyon markette, manavda, pazarda bir türlü düşmüyor. Milletin halini ne zaman göreceksiniz?"

"Cinsiyetim üzerinden tarafıma çok çirkin iftiralar atıldı"

Akşener, 2015 yılındaki seçim sürecinde kendisine yönelik şantaj kasetinin bulunduğunun kamuoyuna yansıdığını, o süreçte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, AK Parti'den insanların aradığını, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin de görevlendirdiği bir kadın genel başkan yardımcısı aracılığıyla "kaset kumpası ile ilgili gereken her türlü bedeli ödedik, Meral hanım kendini yormasın, üzmesin" mesajını ilettiğini anımsattı.

İşin ucunu bırakmayarak kendisine yönelik kumpasla ilgili mücadele ettiğini vurgulayan Akşener, şöyle devam etti:

"Mahkeme safhasını sonuna kadar takip ettim. Bir kadın hakim tarafıma iftirada bulunun 3 kişi hakkında korkusundan beraat kararı verdi. 1 Kasım seçimleri sonrasında parti kurma yolunda birçok erkek arkadaşıma olduğu gibi cinsiyetim üzerinden tarafıma ve aileme çok çirkin iftiralar atıldı. O dönem Celal Adan hepimize 'nesebi gayri sahih' dedi.

Burada siyasi kimliklerimize eleştiri yok. Ölmüş annelerimizin bedeni üzerinden bize 'nesebi gayri sahih' denildi. Mahkemede bu kişi de beraat etti. Sayın Erdoğan, iktidarınızda 'nesebi gayri sahih' demek serbest kaldı, övünün, övünün. Sayın Erdoğan bir gün devran döner aynı sözler size de söylenir. 5 yıldır bir kadın olarak bedenim üzerinden sövüldü. AK Parti'li kadınlarımıza sesleniyorum, gelin kardeşim artık kucaklaşalım.

Bu tıyneti, niyeti bozuk iktidardan yüz çevirme vakti geldi. Hele bir iktidara gelelim o zaman kadına nasıl hak, nasıl değer verilirmiş görürsünüz. Bizim kavgayla gürültüyle kaybedecek vaktimiz yok. Gecekonduların, genç işsizlerin sesi olmaya devam edeceğiz. Siyasete seviye gelecek. Hiçbir propaganda hakikati çarpıtmayı başaramayacak. Biz onlara uymayacağız, mecbur kalıp onlar bize uyacaklar. Tek amacımız, bugün muhalefette, yarın inşallah iktidarda Türk milletine hizmet etmek olacak."

