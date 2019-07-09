15 Temmuz darbe girişiminin en kritik adresi Genelkurmay Karargahıydı. FETÖ’cü darbecilerin ihanet planları için baskın yaptığı, silah seslerinin ilk duyulduğu karargahta 2 şehit verildi.

Karadaki ilk hareketlilik Genelkurmay Karargahı'nda başladı. Dönemin genelkurmay başkanı Hulusi Akar ile MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ın toplantısında konu, bir grup askerin emir dışı hareketliliğiydi. Dönemin Kara Kuvvetleri Komutanı Salih Zeki Çolak, Kara Havacılık Komutanlığı'na denetlemeye gönderildi. Darbeciler bu görüşme ve teftişten deşifre olduklarını düşündü. Gece 3'te başlayacak darbe planı erkene alındı. Saat 21.30'da Genelkurmay Başkanlığı'ndan ilk silah sesi geldi.

11 general Akıncı'ya götürüldü

33 darbeci Özel Kuvvetler personeli karargahı bastı. Hedeflerindeki isim dönemin Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar'dı. Darbeciler tarafından derdest edilen Hulusi Akar, Salih Zeki Çolak, Yaşar Güler'in de aralarında bulunduğu 11 general Akıncı'ya götürüldü.

Astsubay Piyade Başçavuş Bülent Aydın darbecilere karşı koymaya çalışırken çıkan çatışmada şehit oldu. Adını tarihe "15 Temmuz'un ilk şehidi" olarak altın harflerle yazdırdı.

O gece Karargah'ın giriş merdivenlerinde duyulan bir silah sesi daha vardı. O dönem Kara Kuvvetleri Komutanı olan Orgeneral Yaşar Güler'in koruma subayı Yüzbaşı Burak Akın vuruldu. Eski yüzbaşı Akın'ın FETÖ'nün askeri yapılanmasında yer aldığı, aylar sonra kendi itirafı ile ortaya çıktı.

Yüzlerce insan Genelkurmay Karargahı'na akın etti

Darbecilerin Karargah'ta olduğu saatlerde Genelkurmay'ın dışında yoğun bir kalabalık vardı. Onlara en sert cevap darbeye direnenlerden geldi. Yüzlerce insan Genelkurmay Karargahı'na akın etti. Darbeciler kaybedeceklerini anlayınca bu kez silahlarının namlusunu sivillere doğrulttu. Defalarca hem karadan hem de helikopterler ile havadan ateş açıldı.

Darbeciler tarafından kullanılan tanklar ile darbeye direnen siviller ezildi. Darbecilerin ateşiyle 12 kişi şehit 42 kişi gazi oldu.

224 sanık yaptıklarının hesabını mahkemede verdi

İhanet gecesinin sabahında Genelkurmay Karargahı darbecilerden temizlendi. O gece darbe girişimine karışanlar tek tek tespit edildi, yakalandı. Aralarında 15 Temmuz darbe girişiminin beyin takımından 35'inin de olduğu 224 sanık yaptıklarının hesabını mahkeme salonunda verdi.

Kaynak: TRT Haber