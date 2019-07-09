Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bosna Hersek'te Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci Zirve Oturumu'na katıldı.

Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, "AB ülkeleri, sayısı onlarla ifade edilecek mülteci kotalarında dahi anlaşamazken, Türkiye 4 milyondan fazla sığınmacıya ev sahipliği yapıyor. Suriyeli sığınmacılar için 37 milyar doları aşan harcama yaptık. Suriyeli sığınmacılar için taahhütler yerine getirilmedi." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriyeli sığınmacılar için 37 milyar doları aşan harcama yaptık. Suriyeli sığınmacılar için taahhütler yerine getirilmedi.https://t.co/pR3iO1aTCD pic.twitter.com/WrytmPSpet — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) July 9, 2019

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:

"Başta Balkan ülkeleri olmak üzere Avrupa kıtasının tamamının güvenliğine paha biçilemez katkı sağladık. Ancak bu zorlu süreçte Avrupalı dostlarımızdan beklediğimiz desteği ve insani tavrı göremedik."

Kaynak: AA