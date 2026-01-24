Puslu 3.6ºC Ankara
Gündem
TRT Haber 24.01.2026 08:01

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yılın ilk ziyareti Aydın'a

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yılın ilk il ziyaretini bugün Aydın'a yapacak. Erdoğan, kentte yapımı tamamlanan projelerin toplu açılış törenine katılacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yılın ilk ziyareti Aydın'a

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 1 yıllık bir aranın ardından Aydın'ı ziyaret edecek.

Erdoğan, 1300 yatak kapasiteli Aydın Şehir Hastanesi başta olmak üzere kentte yapımı tamamlanan projelerin açılış törenine katılacak.

Ayrıca "Ev Sahibi Türkiye" projesi kapsamında Aydın’da inşa edilecek 6 bin 973 konutun hak sahiplerinin belirleneceği kura çekimini başlatacak.

Atatürk Kent Meydanı'ndaki törende Aydınlılara hitap edecek olan Erdoğan, gündemdeki konulara dair açıklamalarda da bulunacak.

Cumhurbaşkanı'nın ziyaret kapsamında Aydın Büyükşehir Belediyesi'ne de gitmesi, CHP'den istifa ederek AK Parti'ye katılan Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'ndan şehirdeki çalışmalarla ilgili bilgi alması da bekleniyor.

Recep Tayyip Erdoğan Aydın
