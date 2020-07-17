Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pilot Komiser Gökhun Mete Altunbaş, Pilot Komiser Yardımcısı Samet Üstüner, Komiser Yardımcısı İrfan Aydoğan, Komiser Yardımcısı Semih Güzelay, uçuş teknisyeni polis memuru Mustafa Keskin, polis memuru Onur Ramazan Bayram ve polis memuru Burak Derya'nın ailelerine başsağlığı mesajı gönderdi.

7 emniyet mensubu şehit oldu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Van ve Hakkari'de keşif ve gözetleme göreviyle bulunan 2015 model insanlı keşif uçağı olarak envantere kayıtlı olan uçağın 15 Temmuz'da saat 18.35 sularında yeniden keşif ve gözetleme yapabilmeyi teminen Van Ferit Melen Havalimanı'ndan kalktığını söylemişti.

Uçakta 2'si pilot 7 emniyet mensubunun bulunduğunu anlatan Soylu, şunları açıklamıştı:

"Saat 22.32 sıralarında en son Başkale üzerindeyken havalimanıyla, kuleyle irtibat sağlandı, dönüşte olduğunu ifade etti. Sonra 22.45 civarında da hem radar hem de iletişim tespiti tamamen kesildi. Saat 23.15 civarında bize böyle bir bilgi ama belki teknik bir aksaklık olacağı konusunda bir değerlendirme de yapılabilir. Bu esnada Gevaş civarında bir ihbar geldi. Uçağın alçaldığını ve gözden kaybolduğunu ifade eden bir ihbardı. Bunun üzerine aramalar o civarlarda tüm ekiplerimizle havadan ve karadan yapılmaya başlandı. Gece saat 03.00 civarında buradan oraya giden ekiplerimiz Artos Dağı'nın 2 bin 200 rakımına uçağımızın çarparak kırıma uğradığını ve 2'si pilot olmak üzere kahraman 7 evladımızı kaybettiğimizi bize bildirdiler. Şu an oradalar, biz de oraya geçeceğiz. Görev şehitlerimiz. Allah rahmet eylesin, milletimizin başı sağ olsun."