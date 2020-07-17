Haber Giriş: Kaynak: AA/DHA
Kırgızistan'da koronavirüse yakalanan 4 Türk İstanbul'a getirildi
Kırgızistan'da yeni tip koronavirüse (COVID-19) yakalanan 4 Türk vatandaşı, Sağlık Bakanlığı tarafından ülkeye gönderilen ambulans uçakla Türkiye'ye getirildi.
Kırgızistan'da Kovid-19 nedeniyle tedavi gören Burhanettin Ç. (51), İsmail Ş. (55), Mehmet Yılmaz (47) ile Ramazan Özdemir (39), ülkelerinde tedavi edilme talepleri üzerine nakil operasyonu başlatıldı.
Bu kapsamda, Kırgızistan'a gönderilen Sağlık Bakanlığına ait TC-CJB kuyruk numaralı ambulans uçağı, başkent Bişkek'ten aldığı Türk vatandaşlarıyla saat 22.15'te havalandı.
Atatürk Havalimanı'na saat 07.00'de inen uçaktaki hastalar, ambulanslarla çeşitli hastanelere sevk edildi.
Etiketler: Sağlık Bakanlığı koronavirüs Kırgızistan covid-19 ambulans uçakSon Güncelleme: 17 Temmuz 2020 Cuma 07:49
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