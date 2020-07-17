Gana'da COVID-19 vaka sayısı 26 bini geçti
Batı Afrika ülkesi Gana'da, yeni tip koronavirüs (COVID-19) tespit edilen vaka sayısı 26 bin 125'e yükseldi.
Gana Sağlık Hizmetlerinden yapılan açıklamada, ülkede şu ana kadar 340'a yakın COVID-19 testi yapıldığı bildirildi.
Açıklamada, ülkede vaka sayısının son 24 saatte 695 artarak 26 bin 125'e çıktığı belirtildi.
Ülkede COVID-19 nedeniyle 129 kişinin yaşamını yitirdiği bildirilen açıklamada, 22 bin 270 kişinin de iyileştiği aktarıldı.
Açıklamada, son 4 günde virüs kaynaklı ölüm olmadığı da kaydedildi.
Gana Sağlık Hizmetleri Genel Direktörü Dr. Patrick Kuma-Aboagye, yaptığı açıklamada, "COVID-19'un gerçek olduğunu" belirterek salgın tedbirlerine uyulması çağrısında buldu.
Ülkede başkent Akra 13 bin 986, Ashanti 5 bin 277, Western 2 bin 190 ve Central 1131 ile en fazla vaka görülen bölgeler oldu.
Afrika genelinde COVID-19 vaka sayısı 646 bini aşarken 14 bin 378 kişi hayatını kaybetti.
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