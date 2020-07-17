Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) Twitter hesabından yapılan paylaşımda PKK/YPG'nin terörden arındırılan bölgedeki faaliyetlerinin bir kez daha önünün kesildiği belirtildi.

Düzenlenen operasyonla Fırat Kalkanı bölgesinde 2 PKK/YPG'li teröristin gözaltına alındığı açıklandı.