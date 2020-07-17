Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
Fırat Kalkanı bölgesinde 2 terörist gözaltına alındı
Terörle mücadele sınır içinde ve sınır ötesinde kararlılıkla sürüyor. Fırat Kalkanı bölgesinde 2 PKK/YPG'li terörist daha gözaltına alındı.
Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) Twitter hesabından yapılan paylaşımda PKK/YPG'nin terörden arındırılan bölgedeki faaliyetlerinin bir kez daha önünün kesildiği belirtildi.
Düzenlenen operasyonla Fırat Kalkanı bölgesinde 2 PKK/YPG'li teröristin gözaltına alındığı açıklandı.
Terör örgütü PKK/YPG’nin huzur ve güven ortamını bozmaya dönük terör faaliyetlerini önlemek maksadıyla icra edilen operasyonlarda; Fırat Kalkanı bölgesinde 2 PKK/YPG'li terörist gözaltına alındı.#MSB #TSK pic.twitter.com/lJGTo4zxgy— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) July 17, 2020
Etiketler: son dakika msb fırat kalkanıSon Güncelleme: 17 Temmuz 2020 Cuma 10:29
Son Haberler
- 10:19
- 10:13
- 10:40
- 10:14
- 10:15
Sıradaki Haber
Kırgızistan'da koronavirüse yakalanan 4 Türk İstanbul'a getirildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz