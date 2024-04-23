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TRT Haber 23.04.2024 12:00

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan terörle mücadelede kararlılık mesajı: Terörü öyle ya da böyle yok edeceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan Irak ziyareti dönüşünde gazetecilerin sorularını yanıtladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Biz terörü öyle ya da böyle yok edeceğiz. Biz bu konuda kararlıyız. Terörle ve terör örgütleriyle birlikte yol yürüyenlere, terör örgütlerini maşa olarak kullananlara meydanı asla bırakmayacağız" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan terörle mücadelede kararlılık mesajı: Terörü öyle ya da böyle yok edeceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan Irak ziyareti dönüşünde uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Terörle mücadelede kararlılık vurgusu yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Biz terörü öyle ya da böyle yok edeceğiz. Biz bu konuda kararlıyız. Terörle ve terör örgütleriyle birlikte yol yürüyenlere, terör örgütlerini maşa olarak kullananlara meydanı asla bırakmayacağız" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan IKBY Başkanı Barzani ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan IKBY Başkanı Barzani ile görüştü

Terörle mücadele, ticaret, ulaştırma, enerji ve iklim değişikliğinin etkileri gibi başlıklarda görüşme yaptıklarını söyleyen Erdoğan, "Biliyorsunuz Irak kısa süre önce terör örgütü PKK'yı yasaklı örgüt ilan etti. Ülkemizin bundan duyduğu memnuniyeti dile getirdik. PKK'nın resmen terör örgütü ilan edilerek Irak'taki mevcudiyetinin sonlandırılması yönündeki beklentimizi bir kez daha vurguladık" diye konuştu.

"Biz bu konuda kararlıyız"

"Irak ile ortak operasyon yapılacak mı?" sorusu üzerine Erdoğan, şu açıklamalarda bulundu:

"Irak'ta da Suriye'de de özellikle terör bataklığı sadece bizim çalışmamızla değil, buradaki her iki ülke yönetiminin müşterek gayretleriyle kurutulacaktır. Bunun yanında biz bütün terör örgütleriyle ayrımsız bir şekilde aralıksız mücadelemizi sürdürüyoruz. Özellikle Irak ve Suriye'de yuvalanmış PKK/PYD/YPG ile ilgili mücadelemiz uzun yıllardır bildiğiniz gibi kapsamlı bir şekilde sürüyor. Bundan sonra da yine aynı kararlılıkla bu devam edecek. Gerek yurt içinde gerek sınırlarımızın hemen ötesinde, uluslararası hukukun içinde ve komşularımızın toprak bütünlüğü noktasındaki hukukuna da saygılı olarak bu mücadele devam edecektir.

Gönül ister ki komşularımız topraklarından bize yönelen tehditler karşısında gereken tavrı kendileri koysun ve müşterek olarak bu mücadeleyi sürdürelim. PKK/PYD/YPG terör örgütü Irak’ın da istikrarına, kalkınmasına, huzuruna bir tehdittir. Bu tehdidin ortadan kaldırılması Irak’ın da çıkarınadır. Ben inanıyorum ki bu gerçeği görüyorlar ve artık bu pürüzün yok edilmesi için irade ortaya koyacaklardır. Irak’ın kalkınma vizyonunun, uluslararası yatırımların güvenliği için bu terör çukurlarının dümdüz edilmesi ve Irak için öngörülebilir yarınların inşa edilmesi şarttır. Biz terörü öyle ya da böyle yok edeceğiz. Biz bu konuda kararlıyız. Terörle ve terör örgütleriyle birlikte yol yürüyenlere, terör örgütlerini maşa olarak kullananlara meydanı asla bırakmayacağız."

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Irak PKK/KCK PKK/YPG Recep Tayyip Erdoğan Terör Örgütü Terörle Mücadele
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