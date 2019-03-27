Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya sitesi Twitter'daki hesabından açıklama yaptı.

Erdoğan paylaşımında, yarın sosyal medya üzerinden bir sürpriz yapacaklarını duyurdu:

"Yarın sadece sosyal medya hesaplarımızdan takip edilebilecek sürpriz bir programımız olacak.

Yarın sadece sosyal medya hesaplarımızdan takip edilebilecek sürpriz bir programımız olacak.



28 Mart Perşembe, saat 12’de Twitter, Facebook ve Instagram'da buluşalım. — Recep Tayyip Erdoğan (@RT_Erdogan) 27 Mart 2019

28 Mart Perşembe, saat 12’de Twitter, Facebook ve Instagram'da buluşalım."

Cumhurbaşkanlığı resmi Twitter hesabından da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yarın saat 12.00'de sadece sosyal medya hesapları üzerinden canlı yayımlanacak sürpriz bir programın konuğu olacağı duyuruldu.

Kaynak: TRT Haber, AA