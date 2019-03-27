Terör örgütü PKK elebaşı Cemil Bayık’ın en yakın adamlarından Rıza Altun ve beraberindekiler, Kandil’e yapılan başarılı hava harekatıyla vuruldu.

"Devletimiz terörle mücadelede destan yazıyor"

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımda "Devletimiz terörle mücadelede destan yazıyor" dedi.

PKK’ya ağır bir darbe daha indirdik.



Suudi Arabistan’ın Okaz gazetesinin 2017’de “PKK’nın dışişleri bakanı” diye takdim ettiği PKK’lı terörist Rıza Altun ve beraberindekiler güvenlik güçlerimizin başarılı hava harekatıyla vuruldu.



Devletimiz terörle mücadelede destan yazıyor. pic.twitter.com/PuxwoxrdLS — Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) 27 Mart 2019

Altun'un açıklamaları şöyle:

"PKK’ya ağır bir darbe daha indirdik. Suudi Arabistan’ın Okaz gazetesinin 2017’de “PKK’nın dışişleri bakanı” diye takdim ettiği PKK’lı terörist Rıza Altun ve beraberindekiler güvenlik güçlerimizin başarılı hava harekatıyla vuruldu. Devletimiz terörle mücadelede destan yazıyor."

Kaynak: TRT Haber