Haber Giriş: 6 Ağustos 2022 Cumartesi 12:26Son Güncelleme: Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit Reşat Ergin'in ailesine başsağlığı mesajı
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit Piyade Uzman Çavuş Reşat Ergin'in ailesine başsağlığı diledi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pençe-Kilit Harekat Bölgesi'nde bölücü terör örgütü mensuplarınca yapılan saldırıda şehit olan Piyade Uzman Çavuş Reşat Ergin'in ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.
Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan Terör Örgütü Terörle Mücadele Şehit
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