Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından Semih Sergen için tazıye mesajı yaymlandı.

Yayımlanan mesajda, "Sinema, tiyatro ve seslendirme sanatçısı Semih Sergen'in vefat haberini üzüntüyle öğrendik. Sanatçımıza Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına sabır dileriz. Sanat camiamızın başı sağ olsun" ifadeleri kullanıldı.