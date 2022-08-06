Haber Giriş: 6 Ağustos 2022 Cumartesi 12:20Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan Semih Sergen için taziye mesajı
Kültür ve Turizm Bakanlığı, vefat eden sanatçı Semih Sergen için taziye mesajı yayımladı.
Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından Semih Sergen için tazıye mesajı yaymlandı.
Yayımlanan mesajda, "Sinema, tiyatro ve seslendirme sanatçısı Semih Sergen'in vefat haberini üzüntüyle öğrendik. Sanatçımıza Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına sabır dileriz. Sanat camiamızın başı sağ olsun" ifadeleri kullanıldı.
Etiketler: Kültür ve Turizm Bakanlığı
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