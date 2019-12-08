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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit polisin ailesine başsağlığı mesajı08 Aralık 2019 Pazar 19:46 - Son Güncelleme 08 Aralık 2019 Pazar 19:49
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bursa'da bir kavgaya müdahale esnasında şehit olan polis memuru Alaattin Özdemir'in ailesine başsağlığı diledi.
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit polis memuru Alaattin Özdemir'in ailesine bir mesaj gönderdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesajında Özdemir'in ailesine taziye dileklerini iletti.
Kaynak: AA