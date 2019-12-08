Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Libya ile varılan mutabakatlarla ilgili açıklamalarda bulundu.

Akar şunları söyledi:

"Bu hiçbir şekilde diğer ülkelere karşı bir tehdit, diğer ülkelerin hakkına, hukukuna taciz değildir. Mutabakatların gereklerini yapmaya devam ediyoruz.ABD'li müttefiklerimizin, Rus dostlarımızın da sorumlulukları yerine getirmelerini bekliyoruz."

Bakan Akar NATO ile ilgili de şu ifadeleri kullandı:

"İttifaka tehditleri ciddiye alıyoruz, aynı şekilde ittifakın da bize karşı sorumluluklarını yerine getirmelerini bekliyoruz."

Kaynak: AA