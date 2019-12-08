Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile Hava Kuvvetleri Karargahı'nda gerçekleştirilen, "2018-2019 Uçuş Eğitim Yılı Uçuş ve Yer Emniyet, Harekat–Eğitim ve Lojistik Değerlendirme Toplantısı"na katıldı.

"TSK'nın etkinliği, caydırıcılığı, saygınlığı her geçen gün daha da artmaktadır"

Komutanlığın sahip olduğu ve kazanmayı hedeflediği harekat, lojistik, eğitim imkan ve kabiliyetlerinin ele alındığı toplantıda konuşan Bakan Akar, Türkiye'nin semalardaki çelikleşmiş gücü Hava Kuvvetleri Komutanlığının başarılı görevler gerçekleştirdiğini belirtti.

Akar, vatan topraklarının, denizlerinin, semalarının korunması ve 82 milyon vatandaşın güvenliğinin sağlanması için kahraman ve fedakar Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarının yurt içinde ve sınır ötesinde, dağ bayır, kar kış demeden büyük fedakarlıklarla çalışmalarını sürdürdüğüne işaret ederek, "TSK'nın etkinliği, caydırıcılığı, saygınlığı her geçen gün daha da artmaktadır" dedi.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler de TSK'nın asil milletinden aldığı güçle en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelesine devam edeceğini vurguladı.

Kaynak: AA