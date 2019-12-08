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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arnavutluk Başbakanı Rama'yı kabul etti08 Aralık 2019 Pazar 14:37 - Son Güncelleme 08 Aralık 2019 Pazar 14:43
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ile görüştü. Arnavutluk'ta yaşanan depremin gündeme geldiği görüşme 1,5 saat sürdü.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama'yı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde kabul etti.
Basına kapalı 1,5 saat süren görüşmede, bir süre önce Arnavutluk'ta yaşanan 6,4 büyüklüğündeki deprem de gündeme geldi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan depremin ardından, Arnavutluk'a 500 konut inşa etme kararı aldıklarını açıklamıştı.
Konuk Başbakan, İslam İşbirliği Teşkilatı Üst Düzey Kamu ve Özel Sektör Yatırım Konferası'na katılmak için İstanbul'da.
Kaynak: TRT Haber