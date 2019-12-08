MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Anadolu Ajansı'nın (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı. Haber, yaşam ve spor kategorilerindeki fotoğrafları tek tek inceleyerek, bilgi aldı.

MHP Genel Başkanı Bahçeli, haber kategorisinde "Sarıkamış şehitleri anısına" isimli fotoğrafa oy verdi.

Spor kategorisinde "Millilerden asker selamı" fotoğrafını beğendi

Bahçeli, spor kategorisinde de oy kullandı. Sıkı bir Beşiktaş taraftarı olan Bahçeli, fotoğraflar arasında siyah-beyazlılara ait fotoğraf göremeyince hayal kırıklığı yaşadı.

Bahçeli, bu kategoride en çok "Millilerden asker selamı" başlıklı fotoğrafı beğendi.

Fotoğraf, Fransa'daki protestolarda polisin attığı gaz kapsülüyle gözünden yaralanan Mustafa Yalçın'a ait.

Fotoğraf oylamasına her yıl katılıyor

MHP Genel Başkanı, yaşam kategorisinde ise "Beyaz yürüyüş" başlıklı fotoğrafı beğendi.

Devlet Bahçeli, Suriye'deki iç savaşın mağdurları baba-oğulun yer aldığı "Kendi engelini unuttu, evladına şifa arıyor" başlıklı fotoğrafa oy verdi.

Bahçeli, fotoğraf oylamasına her yıl katıldığını ve bazı yıllarda da oyladığı fotoğrafın birincilik aldığını söyledi.

Kaynak: TRT Haber