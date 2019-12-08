Londra'da önce dörtlü liderler zirvesi gerçekleştirildi, ardından NATO üyesi ülkelerin devlet başkanları bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderlerle Suriye'deki son durumu değerlendirdi. Türkiye'nin Güvenli Bölge Planı için destek istedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Küresel Mülteci Forumu'nun eş başkanı olacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Suriye merkezli diplomasi trafiği devam edecek. Erdoğan, Cenevre'de 17-18 Aralık'ta düzenlenecek 1'inci Küresel Mülteci Forumu'na eş başkanlık yapacak.

Erdoğan, Güvenli Bölge Planı'na destek isteyecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 4 milyon Suriyeliyi misafir eden Türkiye'nin başarı öyküsünü anlatacak. Liderlerden, Suriyelilerin vatanlarına geri dönmesi için hazırlanan plana destek vermelerini isteyecek.

Kaynak: TRT Haber