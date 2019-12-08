Cumhurbaşkanı Erdoğan, 1'inci Küresel Mülteci Forumu'na eş başkanlık edecek08 Aralık 2019 Pazar 13:12 - Son Güncelleme 08 Aralık 2019 Pazar 13:28
Türkiye, Güvenli Bölge Planı'nı uygulamakta kararlı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu çerçevede diplomasi trafiğini sürdürüyor. Erdoğan, Londra'daki zirvelerin ardından 17 Aralık'ta Cenevre'de yapılacak Birinci Küresel Mülteci Forumu'na eş başkanlık edecek.
Londra'da önce dörtlü liderler zirvesi gerçekleştirildi, ardından NATO üyesi ülkelerin devlet başkanları bir araya geldi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderlerle Suriye'deki son durumu değerlendirdi. Türkiye'nin Güvenli Bölge Planı için destek istedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Küresel Mülteci Forumu'nun eş başkanı olacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Suriye merkezli diplomasi trafiği devam edecek. Erdoğan, Cenevre'de 17-18 Aralık'ta düzenlenecek 1'inci Küresel Mülteci Forumu'na eş başkanlık yapacak.
Erdoğan, Güvenli Bölge Planı'na destek isteyecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 4 milyon Suriyeliyi misafir eden Türkiye'nin başarı öyküsünü anlatacak. Liderlerden, Suriyelilerin vatanlarına geri dönmesi için hazırlanan plana destek vermelerini isteyecek.
Kaynak: TRT Haber