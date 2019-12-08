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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gine Cumhurbaşkanı Conde ile görüştü08 Aralık 2019 Pazar 16:54 - Son Güncelleme 08 Aralık 2019 Pazar 17:18
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gine Cumhurbaşkanı Alpha Conde ile görüştü.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi'nin ev sahipliğinde, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ve İslam Kalkınma Bankası iş birliğiyle düzenlenen "İslam İşbirliği Teşkilatı Üst Düzey Kamu ve Özel Sektör Yatırım Konferansı"na katıldı.
Konferansın açılışının ardından Erdoğan, Conde'yle bir araya geldi.
Basına kapalı gerçekleşen görüşme, 40 dakika sürdü.
Gine-Bissau Başbakanı ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gine-Bissau Başbakanı Aristides Gomes ile bir araya geldi.
Basına kapalı gerçekleşen kabul, yaklaşık yarım saat sürdü.
Kaynak: AA