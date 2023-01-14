Haber Giriş: 14 Ocak 2023 Cumartesi 10:55Son Güncelleme: Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailesine başsağlığı mesajı
[Fotograf: AA]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit Tankçı Uzman Çavuş Selçuk Kurt'un ailesine başsağlığı diledi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fırat Kalkanı Harekat bölgesinde terör örgütü mensuplarınca yapılan havan saldırısı sonucu yaralanarak kaldırıldığı hastanede şehit olan Tankçı Uzman Çavuş Selçuk Kurt'un ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.
Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan Şehit
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