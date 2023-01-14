Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Tek amaçları bölgeyi kana bulamak olan PKK/YPG’li teröristlere hak ettikleri gibi müdahale etmeye devam ediyoruz! Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerine saldıran 11 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi. Teröristler kazdıkları hendeklere gömülmekten kurtulamayacak." ifadelerine yer verildi.

Tek amaçları bölgeyi kana bulamak olan PKK/YPG’li teröristlere hak ettikleri gibi müdahale etmeye devam ediyoruz!



Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerine saldıran 11 PKK/YPG’li terörist etkisiz hâle getirildi.



Teröristler kazdıkları hendeklere gömülmekten kurtulamayacak! pic.twitter.com/TNgVnV5WZH — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) January 14, 2023