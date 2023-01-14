Haber Giriş: 14 Ocak 2023 Cumartesi 10:47Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Suriye'nin kuzeyinde 11 terörist etkisiz hale getirildi
Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerine saldıran 11 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Tek amaçları bölgeyi kana bulamak olan PKK/YPG’li teröristlere hak ettikleri gibi müdahale etmeye devam ediyoruz! Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerine saldıran 11 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi. Teröristler kazdıkları hendeklere gömülmekten kurtulamayacak." ifadelerine yer verildi.
Tek amaçları bölgeyi kana bulamak olan PKK/YPG’li teröristlere hak ettikleri gibi müdahale etmeye devam ediyoruz!— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) January 14, 2023
Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerine saldıran 11 PKK/YPG’li terörist etkisiz hâle getirildi.
Teröristler kazdıkları hendeklere gömülmekten kurtulamayacak! pic.twitter.com/TNgVnV5WZH
Etiketler: Milli Savunma Bakanlığı Suriye PKK/YPG
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