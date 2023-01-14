Haber Giriş: 14 Ocak 2023 Cumartesi 01:09Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Fırat Kalkanı bölgesinde bir asker şehit oldu
Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarınca açılan taciz ateşi sonucu yaralanan Tankçı Uzman Çavuş Selçuk Kurt'un şehit olduğunu açıkladı.
Açıklamayı Milli Savunma Bakanlığı yaptı.
Dün, Fırat Kalkanı Harekatı bölgesindeki üs bölgesine, bölücü terör örgütü mensuplarınca taciz ateşi açılması sonucu Tankçı Uzman Çavuş Selçuk Kurt'un ağır yaralandığı belirtildi.
Hastaneye kaldırılarak tedavi atına alınan Selçuk Kurt, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Şehit Selçuk Kurt için taziye mesajı paylaştı:
"Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabur dilerim."
Etiketler: Fırat Kalkanı Harekatı Şehit
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