Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ramazan Bayramı dolayısıyla sosyal medya hesaplarından bir paylaşım yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, paylaşımında, "Gecenin sabaha eriştiği bu saatlerde çalışmalarımızın arasında @AKParti'mizin fedakar mensuplarıyla bayramlaşıyor, hasbihal ediyoruz. Yüreğinde memleket aşkıyla çalışan tüm kardeşlerimin, aziz milletimizin her bir ferdinin Ramazan Bayramı mübarek olsun." ifadelerini kullandı.

Gecenin sabaha eriştiği bu saatlerde de devam eden çalışmalarımızın arasında @Akparti'mizin fedakar mensuplarıyla bayramlaşıyor, hasbihal ediyoruz.



Yüreğinde memleket aşkıyla çalışan tüm kardeşlerimin, aziz milletimizin her bir ferdinin Ramazan Bayramı mübarek olsun. pic.twitter.com/p1q3bct6ob — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) May 24, 2020

Paylaşımda Erdoğan'ın AK Parti'lilerle video konferans yöntemiyle görüştüğü toplantıdan fotoğraf karesine yer verildi.

Erdoğan, doğum yapacak olan AK Parti Bahçelievler Kadın Kolları Başkanı Şeyma Aktaa ile Tarabya'daki Huber Köşkü'nde telekonferans ile görüşerek hayırlı olsun dileklerini iletti.

[Fotoğraf: AA]

Fotoğrafta İletişim Başkanı Fahrettin Altun ile Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da yer alıyor.