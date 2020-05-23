Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, turizmdeki gelişmelerle ilgili açıklamalarda bulundu.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, turizm alanındaki gelişmelerle ilgili, "Almanya ile ilişkilerimiz eskiye göre çok iyi. Sağlıklı şekilde götürüyoruz, bu anlamda verdiğimiz mesajlar, Almanya'da yer buldu" açıklamasını yaptı.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Turizm sadece Antalya ve Alanya için değil Türkiye için önemli. Bizim de önceliklerimizden bir tanesi. Kendim Dışişleri Bakanıyım ama Kültür ve Turizm Bakanımızın 4 tane yardımcısı var ben de onlara yardımcı olmaya çalışıyorum. Bu seneyi az hasarla geçeceğiz. Ondan sonra hedeflerimize emin adımlarla ilerleyeceğiz" dedi.

"Gıda güvenliği bakımından da hiçbir sıkıntımız olmadı"

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Alanya, Antalya olarak turizm önemli bir sektör ama tarımı da ihmal etmememiz lazım. Dünyanın geleceği tarımda. Gelecekte çatışmalar tarım sektörü üzerinden olacak. Gıda güvenliğinden bahsediyorum. Çok şükür bu pandemi döneminde sağlık güvenliği bakımından da hiçbir sıkıntımız olmadı, dünyaya model olduk. Gıda güvenliği bakımından da hiçbir sıkıntımız olmadı. Dünyaya da çok ürün ihraç ettik" dedi.