Sağlık Bakanlığı, koronavirüsle mücadele kapsamında bayramda alınacak tedbirlerle ilgili bir video yayınladı.

Temasın ve yakın olmanın tehlikeli olabileceğini belirten bakanlık, "Bu bayram kavuşmaları, tokalaşmaları erteliyoruz" ifadeleriyle sosyal mesafenin korunması uyarısı yaptı.