Haber Giriş: Kaynak: AA
Sağlık Bakanlığından bayram uyarısı
[Fotoğraf: TRT Haber]
Sağlık Bakanlığı, Ramazan Bayramı'nda vatandaşlardan tedbirli ve dikkatli olmalarını isteyerek bir video yayınladı.
Sağlık Bakanlığı, koronavirüsle mücadele kapsamında bayramda alınacak tedbirlerle ilgili bir video yayınladı.
Temasın ve yakın olmanın tehlikeli olabileceğini belirten bakanlık, "Bu bayram kavuşmaları, tokalaşmaları erteliyoruz" ifadeleriyle sosyal mesafenin korunması uyarısı yaptı.
Bu bayram kavuşmaları, tokalaşmaları erteliyoruz.— T.C. Sağlık Bakanlığı (@saglikbakanligi) May 23, 2020
Şimdi
Sarıl-MA!
El öp-ME!
Kucaklaş-MA!
zamanı
Daha güzel günlere çabucak kavuşmak için tedbiri elden bırakmıyoruz.
İyi bayramlar.#BayramdaEvdeyiz pic.twitter.com/36o6paOOnb
Etiketler: Sağlık Bakanlığı koronavirüs bayram uyarısıSon Güncelleme: 23 Mayıs 2020 Cumartesi 21:30
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