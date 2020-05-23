Milli Savunma Bakanı Akar, "Bugün komandolarımızın, hava kuvvetlerimizin Haftanin, Zap, Hakurk, Gara bölgelerindeki operasyonlarında 13 terörist etkisiz hale getirildi" açıklamasını yaptı.

[Fotoğraf: AA]

Milli Savunma Bakanı Akar beraberinde TSK Komuta Kademesi ile Suriye sınırının sıfır noktasındaki birliklerde incelemelerde bulundu.

[Fotoğraf: AA]

Birlikleri denetleyen Bakan Akar, "TSK olarak, tek cüvut olarak teröristlerin peşindeyiz. Komandolarımız başarılı operasyonlarında Haftanin, Zap, Hakurk ve Gara'da 13 teröristi etkisiz hale getirdi" dedi.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin kendisini verilen görevi en iyi şekilde yapma azim ve kararlılığında olduğunu dile getiren Akar, ifadelerini şöyle sürdürdü:

"Çalışmalarımızı aralıksız sürdürmeye devam edeceğiz. Bugüne kadar yaptıklarımızla teröristlerin mağaralarını, inlerini başlarına yıktık, yıkmaya devam edeceğiz. İnşallah, asil milletimizin sevgisi, güveni ve duasından aldığımız güçle en son teröristi de etkisiz hale getirmek suretiyle milletimizi, halkımızı bu terör belasından kurtarıp hem halkımızın güvenliğini hem de hudutlarımızın güvencesini sağlayarak burada sulhu sükunu hakim kılacağız. İdlib'de ateşkesin ve istikrarın kalıcı olarak sağlanması çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Mehmetçik, bu konuda ülkemizin hak ve menfaatleri çerçevesinde yapılması gereken ne varsa bugüne kadar yaptı, zor arazi ve hava koşullarına aldırmaksızın bundan sonra da yapmaya devam edecek."