Haber Giriş: Kaynak: AA
Türkiye'ye getirilen vatandaşların konakladığı yurtlarda kimse kalmadı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Bakan Kasapoğlu, koronavirüs tedbirleri kapsamında yurt dışından Türkiye'ye gelen vatandaşların ağırlandığı yurtlarda kimsenin kalmadığını açıkladı.
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, bugüne kadar 76 ildeki yurtlarda 77 bin 441 vatandaşın misafir edildiğini söyledi.
Dünyanın birçok ülkesinden binlerce Türk vatandaşı, koronavirüsle mücadele kapsamında tahliye edilerek yurda getirilmişti.
Bakan Kasapoğlu, yurtlarda karantinada kimsenin kalmadığını açıkladı.
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