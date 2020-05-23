Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, bugüne kadar 76 ildeki yurtlarda 77 bin 441 vatandaşın misafir edildiğini söyledi.

Dünyanın birçok ülkesinden binlerce Türk vatandaşı, koronavirüsle mücadele kapsamında tahliye edilerek yurda getirilmişti.

Bakan Kasapoğlu, yurtlarda karantinada kimsenin kalmadığını açıkladı.