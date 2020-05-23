AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Aile değerleri üzerinden siyaset yapılmaması gerektiğini daha önce de ifade ettiklerini hatırlatan Çelik, "Cumhurbaşkanımıza ve partimize karşı yürütmeye çalıştığınız yıkım siyasetine aile değerlerini karıştırmanız siyasi hayatımızda daha önce görülmemiş bir barbarlıktır" değerlendirmesini yaptı.

"CHP sözcülerinin dili dil olmaktan çıktı artık, bir enfeksiyon aracına dönüştü"

Türk siyasetinin en yıkıcı günlerinde bile aile üzerinden siyaset yapılmadığını vurgulayan Çelik, şunları kaydetti:

"Siyasi tartışmalarda siyasi yaklaşım üretmek yerine, aileye saldırmak gibi ahlak dışı ve barbar bir yaklaşımı da siyasete siz (CHP) soktunuz. Siyasette siyasi akılla varolmaya çalışın. Siyasi barbarlık yapmayın. Siyasi akıl ve siyasi ahlaka dayanan dil herkese lazımdır. Siyasi akıl konusundaki giderek büyüyen cari açığınızı argo ile kapatmaya çalışmayın. CHP sözcülerinin dili dil olmaktan çıktı artık, bir enfeksiyon aracına dönüştü. Hangi partiden olursa olsun tüm vatandaşlarımız aile değerleri konusunda hassastır. Toplumumuzda temel değerler konusundaki hassasiyet partiler üstü bir hassasiyettir."

"Siyasi barbarlık ahlak dışı bir tutumdur"

Vatandaşların aile değerlerine hedef alanlara karşı olduğunu aktaran Çelik, şöyle devam etti:

"Partileri farklı olsa da tüm vatandaşlarımız için aile temel bir değerdir. Aile kavramını siyaset konusu yapmak barbarlıktır. Bu barbarlığa, hangi partiden olursa olsun tüm vatandaşlarımız karşıdır. Siyasi muhalefet demokratik haktır, siyasi barbarlık ahlak dışı bir tutumdur. Muhalefet etmek için siyasi akılla yaklaşım üretin, barbarlıkla aile değerlerine saldırmayın."