Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile telefonda görüştü.



Görüşmede, ikili meselelerin yanı sıra Libya ve Suriye başta olmak üzere bölgesel gelişmeler ele alındı.

iki lider, yakın siyasi ve askeri işbirliğinin sürdürülmesi konusunda mutabık kaldı.

Görüşmede ayrıca koronavirüsle mücadelede de dayanışma vurgusu yapıldı.