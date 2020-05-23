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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kabir ziyaretleri
[Fotoğraf: DHA]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ramazan Bayramı arifesinde Karacaahmet Mezarlığı'nda anne ve babasının kabrini ziyaret etti.
Ramazan Bayramı'na İstanbul'da girecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğle saatlerinde çalışmalarını sürdürdüğü Huber Köşkü'nden çıkarak Karacaahmet Mezarlığı'na gitti.
[Fotoğraf: DHA]
Cumhurbaşkanı Erdoğan, babası Ahmet Erdoğan ve annesi Tenzile Erdoğan'ın kabirlerinin başında dua etti.
Erdoğan, 15 Temmuz'da şehit olan Erol Olçok ve oğlu Abdullah Tayyip Olçok'un kabirlerini de ziyaret etti.
[Fotoğraf: DHA]
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