Ramazan Bayramı'na İstanbul'da girecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğle saatlerinde çalışmalarını sürdürdüğü Huber Köşkü'nden çıkarak Karacaahmet Mezarlığı'na gitti.

[Fotoğraf: DHA]

Cumhurbaşkanı Erdoğan, babası Ahmet Erdoğan ve annesi Tenzile Erdoğan'ın kabirlerinin başında dua etti.

Erdoğan, 15 Temmuz'da şehit olan Erol Olçok ve oğlu Abdullah Tayyip Olçok'un kabirlerini de ziyaret etti.

[Fotoğraf: DHA]