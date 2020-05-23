Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ramazan Bayramı dolayısıyla yayınladığı mesajında koronavirüse karşı verilen mücadeleye değindi. Normalleşme adımlarının atılmaya başlandığını söyledi, "Dikkatli davranır, kurallara uyarsak bu süreçten anlımızın akıyla çıkacağımız muhakkaktır" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaklaşık 10 milyon vatandaşa 12 milyar lirayı bulan karşılıksız kaynak aktarıldığını da açıkladı. Erdoğan, mesajında şunlara yer verdi:

"Mart ve nisan aylarımız sıkıntılı geçerken, mayıs ayında yavaş yavaş diğer ülkelerle birlikte normalleşme adımlarını atmaya başladık. 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' anlayışıyla yaklaşık 10 milyon vatandaşımıza 12 milyar lirayı bulan karşılıksız kaynak aktardık. Vergi, prim, taksit ertelemeleri ve finans kolaylıkları gibi desteklerle salgın sürecinde devletimizin tüm imkanlarını milletimizin emrine sunduk. İnşallah, salgın sonrası siyasi ve ekonomik olarak yeniden yapılanacak dünyada, Türkiye’nin gücünü, zenginliğini, refahını çok daha yükseklere taşıyacağız. Geleceğe ümit ve güvenle baktığımız bu güzel bayram gününde yanında olmadığınız sevdiklerinize iletişim araçlarıyla da olsa ulaşacağınıza ve bu mutluluğu paylaşacağınıza inanıyorum."