Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 30 Mart’ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın öncülüğünde başlatılan “Biz Bize Yeteriz Türkiyem” başlıklı milli dayanışma kampanyasıyla ilgili açıklama yaptı.

Bağış miktarı 2 milyarı geçti

Bakan Selçuk, kampanyada bugüne kadar toplam 2 milyar 30 milyon 380 bin 771 lira toplandığını açıkladı.

Bakan Selçuk, kampanya için vatandaşların toplam 6 milyon 405 bin 225 sms attığını söyledi.

Salgın sürecinde ekonomik ve sosyal destek paketleriyle vatandaşlara destek olunduğunu vurgulayan Bakan Selçuk, bu milli dayanışma kampanyasıyla da ihtiyaç sahibi vatandaşlara ilave destekler sunulmasının amaçlandığının altını çizdi.

Devlet ve milletin bu zor dönemde el ele vererek ihtiyaç sahibi vatandaşlar için örnek dayanışma sergilediğini ifade eden Bakan Selçuk, "Kampanyaya katkıda bulunan, destek veren yüce gönüllü milletimizin her bir ferdine teşekkür ediyorum. Bu iyilik hareketine kampanya sona erinceye kadar desteğinizin devam etmesi çağrısında bulunuyorum" dedi.

Ayrıntılı bilgiye https://www.bizbizeyeteriz.gov.tr internet adresinden ulaşılabiliyor.